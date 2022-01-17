«Концерт сегодня»: кто и почему прервал отпуск Мите Фомину и заставил работать в день рождения

17 января день рождения отмечает российский исполнитель Митя Фомин. Музыканту исполняется 48 лет. В интервью ФАН именинник рассказал о своем настроении и планах на праздничный день.

Как выяснилось, певцу пришлось прервать отпуск в Монте-Карло и экстренно прилететь в Москву.

«Я отдыхал с сестрой в Монте-Карло. У меня Света играет сейчас в опере в Монте-Карло. Они ставят оперу Россини «Турок в Италии» с известным сопрано Чечилей Бартоли. И вот, собственно, поскольку Света там живет до конца января, я приезжал ее навестить. Там очень тепло — 15 градусов. Там люди купаются и загорают. Но мой концертный директор поставил мне выступление сегодня — в день рождения. И я был вынужден прервать свой отпуск и прилететь на концерт. Я сейчас буду собираться, приводить себя в порядок, «чистить перья» и возвращать себя в рабочую форму», — поделился артист.

Как признался певец, отмечать день рождения в этом году он не планирует — настроение не то.

«Отмечать я не буду сегодня, честно говоря. Потому что день рождения — это всегда работа. В случае известных людей — это большая глобальная работа задолго. Это приглашать людей, это обзванивать, организовывать, кормить, поить, развлекать. В общем, что-то как-то я сейчас не в том настроении, чтобы все это делать. Кто-то придет ко мне после концерта и меня поздравит. Словом — никаких особых торжеств я не устраиваю. В этом году такое настроение, в следующем году — может, будет другое», — сообщил музыкант.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Митя Фомин признался, что с самого утра его телефон разрывается от поздравительных звонков и сообщений в мессенджерах. Это внимание музыканту приятно. Однако лучшим подарком для него станут просмотры его нового клипа.

«Я выпустил сегодня новое видео — на песню «Удивительная». И для меня важно, чтобы люди меня не поздравляли в чатах, понимаете, — это все ведь плюс-минус известно, что люди напишут. А мне было б важно, если бы они пошли и посмотрели клип, оставили там какие-то свои комментарии», — отметил Митя Фомин.

Митя Фомин — российский певец, телеведущий и бывший солист группы Hi-Fi. Он также прекрасный танцор, автор песен и лауреат многочисленных премий. Артист продолжает активно заниматься концертной деятельностью, а также участвовать в телевизионных проектах. Один из них — «Звезды в Африке» — завершился в декабре 2021 года.