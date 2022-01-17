Шугалей призвал МИД России вести переговоры со спецсоветником ООН Уильямс в жесткой форме

Специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс ведет достаточно сложную теневую игру в североафриканской стране, о чем в МИД РФ наверняка знают. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Так российский социолог прокомментировал встречу западного чиновника с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, которая должна состояться сегодня, 17 января. В четверг, 13 января, стало известно, что дипломат пригласил Уильямс в Москву на переговоры.

«Я не уверен, что сторонам удастся договориться о чем-то хорошем, учитывая, что американка довольно цинична и опытна в таких делах. Считаю ее врагом нашей страны. Я надеюсь, что они смогут расставить все точки над «i». Разговор состоится в серьезном и напряженном ключе», — заявил Шугалей.

По его словам, российским дипломатам нужно жестко реагировать на вмешательство во внутренние дела Ливии со стороны спецсоветника генсека ООН.

«Сотрудники министерства, в первую очередь, должны встать на сторону ливийского народа и лоббировать механизм, при котором граждане страны смогут сами решить, когда и по каким законам проводить выборы. Посодействовать возможности людей провести плебисцит без иностранного вмешательства», — добавил Шугалей.

Глава ФЗНЦ отметил, что авторитет России в Ливии достаточно на высоком уровне.

«Когда я проводил опрос и говорил, что из РФ, они очень уважительно ко мне относились и не было никакого негатива в мою сторону. Не исключаю, что это может послужить началом для поддержки ливийцев и в итоге даст возможность гражданам отказаться от навязывания помощи со стороны США и подтолкнет их более активно противостоять вмешательству извне», — сказал президент фонда.

Социолог заявил, что для него североафриканская страна очень много значит. Он выразил надежду, что жуткий период в Ливии, продолжающийся с 2011 года, в ближайшее время закончится и чаяния ливийцев избрать легитимного президента наконец реализуются.

«Меня расстраивает то, что этой востребованностью со стороны народа пользуются наши так называемые западные партнеры. Авторитет России должен быть направлен на то, чтобы выборы в Ливии состоялись без иностранного вмешательства, а к власти пришли те люди, которые ставят интересы страны выше собственного обогащения», — подчеркнул он.

Максим Шугалей напомнил, что накануне визита в Москву Стефани Уильямс провела ряд встреч с официальными представителями Ливии, Алжира, Туниса ОАЭ и Турции.

«Наверняка она набирала некую фактуру, заключала негласные политические соглашения для последующей торговли с Россией. Не думаю, что из этого получится что-то хорошее. Я уверен, что гражданка США получит ответы от МИД на свои вопросы в достаточно жесткой форме», — рассказал президент ФЗНЦ.

Он также упомянул ситуацию вокруг переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. По словам российского социолога, кабмин продолжает выполнять функцию лоббирования интересов США и стран ЕС в регионе.

«Те же Франция, Италия и другие страны ЕС пользуются дешевой ливийской нефтью. С помощью нее Европа способна влиять на нефтяной рынок. Для сохранения этого рычага им необходимо карманное руководство на Севере Африки. И Уильямс и Дабиба знали, что его регистрация в качестве кандидата в президенты незаконна, однако надеялись, что прокатит, так сказать, на авторитете. В итоге не получилось, закон о выборах, разработанный Палатой представителей, вступил в силу. Это поставило крест на возможности премьера занять пост главы государства», — добавил он.

В завершении Шугалей заявил, что в настоящее время США и, в частности, Стефани Уильямс реализуют план, который подразумевает перенос выборов на большой срок. Так они намерены подготовить новую кандидатуру на пост президента из числа чиновников ПНЕ, лояльных Западу.