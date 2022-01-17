Рост ВВП Китая по итогам 2021 года оказался выше официального прогноза

Пекин, 17 января. Рост экономики Китая за прошедший год составил 8,1%, хотя правительство ставило целевой показатель на уровне «выше 6%», передает «Интерфакс».

Предприятия и рынки КНР в 2021 году быстро восстанавливались. При этом наиболее существенные проблемы на фоне распространения коронавирусной инфекции возникали в сфере строительства.

Китайцы стали покупать на 12,5% больше потребительских товаров. Эта тенденция стала еще заметнее в онлайн-торговле — показатель роста здесь превышает 13,4%. Аналитиков удивило быстрое повышение объемов промышленного производства в декабре — на 4,3% против прогноза в 3,6%.

Изменения в развитии Китая ранее отметили специалисты «Газпромбанка». По их мнению, замедление роста населения приведет к стагнации и замедлению развития. Другой проблемой аналитики считают социальную политику местных властей.