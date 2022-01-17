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Рост ВВП Китая по итогам 2021 года оказался выше официального прогноза

Экономика
Рост ВВП Китая по итогам 2021 года оказался выше официального прогноза
Федеральное агентство новостей

Пекин, 17 января. Рост экономики Китая за прошедший год составил 8,1%, хотя правительство ставило целевой показатель на уровне «выше 6%», передает «Интерфакс».

Предприятия и рынки КНР в 2021 году быстро восстанавливались. При этом наиболее существенные проблемы на фоне распространения коронавирусной инфекции возникали в сфере строительства.

Китайцы стали покупать на 12,5% больше потребительских товаров. Эта тенденция стала еще заметнее в онлайн-торговле — показатель роста здесь превышает 13,4%. Аналитиков удивило быстрое повышение объемов промышленного производства в декабре — на 4,3% против прогноза в 3,6%.

Изменения в развитии Китая ранее отметили специалисты «Газпромбанка». По их мнению, замедление роста населения приведет к стагнации и замедлению развития. Другой проблемой аналитики считают социальную политику местных властей.

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