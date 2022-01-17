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Форвард «Вашингтона» Кузнецов стал третьей звездой в матче против «Ванкувера»

Спорт
Форвард «Вашингтона» Кузнецов стал третьей звездой в матче против «Ванкувера»
nhl.com  /  NHL

Вашингтон, 17 января. Россиянин Евгений Кузнецов признан третьей звездой встречи «Вашингтон» — «Ванкувер», которая прошла 16 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Матч завершился победой канадской команды.

Лучшим игроком признан 23-летний форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, отметившийся дублем. Вторую строчку занял его партнер по команде Бо Хорват, на счету которого заброшенная шайба и результативный пас. Тройку лидеров замкнул 29-летний форвард «Вашингтона» Кузнецов. Россиянин провел на льду больше 21 минуты, отметился за это время ассистентским дублем и завершил матч с показателем полезности «-1», пишет RT.

Встреча «Вашингтона» и «Ванкувера» завершилась со счетом 2:4. В составе команды под руководством Питера Лавиолетта отметились Александр Овечкин и Том Уилсон, у канадского клуба — Элиас Петтерссон (дубль), Бо Хорват и Джей Ти Миллер.

Александр Овечкин приблизился к рекорду канадца Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Это показатель сократился до 11 шайб.

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