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Единомышленники Порошенко ожидают политика в аэропорту Киева

Политика
Единомышленники Порошенко ожидают политика в аэропорту Киева
Prt Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 17 января. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко собрались у столичного аэропорта.

В декабре политик покинул страну, где против него возбуждено дело о госизмене. Теперь в справочной службе варшавской воздушной гавани сообщили, что самолет с бывшим главой государства на борту вылетел из Польши.

Единомышленники Петра Порошенко собрались у Киевского аэропорта «Жуляны» в ожидании экс-президента. Несколько тысяч человек выстроились у терминала воздушной гавани, куда он должен прибыть. Также на территории расположились несколько автомобилей с полицейскими и автобусов со спецназом, сообщает РИА Новости.

Ранее политик выразил уверенность, что его не станут задерживать после возвращения на родину. Он также назвал ситуацию с делом о государственной измене политически мотивированной. В Раде подчеркивали, что прилет Порошенко станет «спецоперацией» против действующего лидера Владимира Зеленского, сообщает Национальная служба новостей.

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