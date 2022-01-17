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Порошенко заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму

  /   Обновлено: 17 января 2022 10:16
Политика
Порошенко заявил, что не позволит посадить себя в тюрьму
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 17 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко возвращается в Киев из Варшавы после долгого отсутствия.

Бывший глава государства заявил, что он не позволит посадить себя за решетку. Порошенко намерен посетить Печерский районный суд Киева, куда его вызвали для избрания меры пресечения по делу о госизмене. Политик заявил, что не позволит упечь себя в тюрьму, как это было с экс-премьер-министром страны Юлией Тимошенко.

«Я буду действовать максимально эффективно, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо уверен, что защищаю Украину», — высказался он в преддверии возвращения на родину.

Ранее Порошенко рассказал, почему, по его мнению, действующий глава государства Владимир Зеленский поручил завести против него уголовное дело. По словам бывшего украинского лидера, это связано по меньшей мере с двумя обстоятельствами.

Как считает экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, Порошенко может избежать тюремного заключения не потому, что он не виновен, а из-за непрофессионализма или продажности правоохранительной системы. По мнению политика, бывшего президента вообще могут оправдать, пишет НСН.

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