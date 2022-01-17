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Песков: Россия пока не знает исход переговоров с США и НАТО по безопасности

Политика
Песков: Россия пока не знает исход переговоров с США и НАТО по безопасности
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Российская сторона пока не знает, каким будет исход переговоров с США и НАТО по вопросам безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу CNN он сообщил, что между Москвой, Вашингтоном и НАТО есть «некоторое понимание».

«В целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков сообщил, что Россия готова принять ряд контрмер в случае, если Североатлантический альянс продолжит свое расширение. Он подчеркнул, что Москва никому не угрожает проведением военной операции. Также он отметил, что власти РФ отмечают «постепенное вторжение НАТО на украинскую территорию» на протяжении последних лет. Песков высказал мнение, что НАТО — это не голубь мира и стабильности, а орудие конфронтации, передает НСН.

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сша нато песков
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