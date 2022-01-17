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Экс-президент Украины Порошенко прибыл в Киев

Политика
Экс-президент Украины Порошенко прибыл в Киев
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Варшава, 17 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Варшаву и отправился в Киев, сообщает справочная польского аэропорта имени Федерика Шопена.

Политик ранее заявлял о планах вернуться в Киев 17 января. Украинские правоохранители намерены его задержать для избрания меры пресечения по делу о государственной измене. По словам Порошенко, он уже предупредил судью Печерского районного суда, что примет участие в заседании.

Сейчас экс-президент уже прилетел на родину.

Как сообщалось ранее, неизвестный заявил о минировании киевского аэропорта Жуляны перед прилетом Порошенко. Такое же предупреждение получили сотрудники Борисполя. Специалисты инициировали проверку полученной информации.

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