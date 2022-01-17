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Хоррор «Крик» стал новым лидером в американском прокате за первый уик-энд

  /   Обновлено: 17 января 2022 10:11
Общество
Хоррор «Крик» стал новым лидером в американском прокате за первый уик-энд
Кадр из фильма «Крик»

Лос-Анджелес, 17 января. Пятая часть слэшера «Крик» стала первой картиной, которой удалось обойти блокбастер «Нет пути домой» по сборам за уик-энд в американском прокате. Фильм заработал с момента премьеры более 30 млн долларов.

Продолжение «Крика» успешно стартовало в мировом прокате: фильм не только заручился поддержкой критиков, но и может похвастаться внушительным бокс-офисом в 30 млн долларов. Этот результат занял третью строчку по сборам в истории франшизы, уступив второй и третьей части. Мировые сборы составили 48 млн долларов, передает Deadline.

Режиссерами проекта стали авторы успешного хоррора «Я иду искать» Мэттью Беттинелли и Тайлер Джилетта. Создатели позаботились о предотвращении утечек информации о фильме и выдали актерам сценарии, в которых не совпадала информация о судьбе персонажей.

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крик хоррор нет пути домой
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