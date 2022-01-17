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Родителям Гарри Поттера могут изменить расу и гендер в сериале-приквеле

  /   Обновлено: 17 января 2022 10:13
Общество
Родителям Гарри Поттера могут изменить расу и гендер в сериале-приквеле
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти»  / 

Лос-Анджелес, 17 января. Многосерийный приквел во вселенной «Гарри Поттера» запущен в разработку. Британские журналисты сообщили о требованиях к актерам на кастинге для будущего сериала.

Действие сериала не только развернется до начала событий «Гарри Поттера», но и представит новый образ родителей главного героя. Так, на роль Джеймса Поттера ищут актера, который будет «азиатского, африканского, этнически неоднозначного происхождения. Те же требования касаются претенденток на роль Лили Поттер, однако она также может изменить гендер и стать «неконформной, небинарной транс-женщиной», передает Daily Mail.

По словам издания, кастинг-лист якобы оказался в их руках, однако ни студия Warner Bros., ни создатели сериала не подтвердили эту информацию. Тем не менее, журналисты утверждают, что гендерное и расовое разнообразие затронет также второстепенных героев — Питер Петтигрю и Сириуса Блэка.

Изменения также могут затронуть спорт во вселенной «Гарри Поттера». Американская ассоциация квиддича сообщила, вид спорта изменит название из-за отношения писательницы Джоан Роулинг к трансгендерным женщинам.

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Гарри Поттер сериал hbo
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