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Киселев едко высказался о страданиях Познера в Москве

  /   Обновлено: 17 января 2022 10:04
Общество
Киселев едко высказался о страданиях Познера в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 января. Ведущий Дмитрий Киселев резко высказался о коллеге Владимире Познере, у которого три гражданства — России, Франции и США. Звезда Первого канала пожаловался, что ему лучше живется во Франции, нежели в Москве.

По словам Киселева, 87-летнй журналист «лишь кормится и страдает» в России. Таким образом он ответил на слова ведущего, что в Париже он чувствует себя счастливее, чем в Москве. Своим мнением Киселев поделился в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1», пишет «Вечерняя Москва».

Владимир Познер время от времени попадает в скандальные истории. После Олимпийских игр в Токио он заявил о «заслуженном» наказании России, которая выступала под нейтральным флагом из-за санкций. Политолог Александр Сосновский назвал взгляд журналиста позицией «терпилы и соглашателя».

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