Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 13:05
13:03
Происшествия
Жителей Ялты встревожили участившиеся пожары в городе
13:01
Общество
Эфир: Звезда шоу «Голоc» Саша Круглова обсуждает молодежные тренды в медиацентре «Патриот»
13:01
Происшествия
Уголовное дело возбудили после наезда иномарки на мать и дочь в Москве
13:00
Видео
Рекорд по скоростной сборке кубика Рубика ногами поставила пятилетняя девочка из Грузии
12:59
Происшествия
Криминалист Игнатов заявил о возможной инсценировке ограбления вдовы Александра Градского
12:58
Политика
Песков исключил необходимость участия США в обсуждении отношений России и Украины
12:58
Происшествия
Банда мошенников обкрадывала волгоградских пенсионеров
12:57
Общество
Рождаемость в Китае упала до уровня 1949 года
12:56
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» начал распространяться в Новгородской области
12:55
Политика
Глава МИД Хорватии Радман попросил Лаврова передать Путину приглашение посетить страну
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«JourФак Манукяна». О переговорах России с США и НАТО

Видео

Переговорам России с США и НАТО посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Россия впервые со времен СССР во всеуслышание заявила свои требования по гарантиям безопасности к странам Запада. Увидев, как в очередной раз американские СМИ накачивают, при помощи абсолютно бездоказательных фейков, обстановку вокруг Украины, власти нашей страны, очевидно, решили действовать на опережение.

После развала СССР мы получали устные заверения от Запада о том, что расширения на Восток не будет и в итоге все произошло с точностью до наоборот. Россия снова напомнила об этом западным странам и в итоге получила ответ — мы вам никогда ничего подобного не обещали. Для того, чтобы США и НАТО больше не подводила память, Россия выставила требования по гарантиям безопасности. Причем наша страна говорит четко — мы не торгуемся, вхождение Грузии и Украину в НАТО — это красные линии, которые пересекать нельзя. В этот раз Россия требует от Запада письменных гарантий, а не устных обещаний, которые Запад, как правило, не исполняет.

Итак, 10 января мы побеседовали с США, а уже 12 января состоялась встреча Россия — НАТО. В итоге американская сторона через Конгресс начала запугивать Россию санкциями против «Северного потока — 2» и даже в случае «агрессии в адрес Украины» против первых лиц нашего государства. В итоге предложение Теда Круза по «СП-2» не набрало необходимых голосов, а разговоры про санкции против первых лиц России так и остались на уровне разговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не собирается ни с кем торговаться и не просит больше, чтобы получить меньше. Речь идет об условиях, которые и станут основой для построения новой архитектуры в мировой безопасности. Также Лавров подчеркнул, что даже если Украина в НАТО не вступит, НАТО и их союзники войдут со своими базами в Азовском море это тоже будет нарушением красных линий России. Ну а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз напомнил, что принятие США предложенных гарантий безопасности — это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации. Либо страны Запада принимают условия игры, которые предложила Россия, либо наша страна выходит из переговорного процесса. Третьего не дано.

Вернуться назад
Все новости / Видео / «JourФак Манукяна». О переговорах России с США и НАТО
сша нато вадим манукян jourфак манукяна
Комментировать