«JourФак Манукяна». О переговорах России с США и НАТО

Переговорам России с США и НАТО посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Россия впервые со времен СССР во всеуслышание заявила свои требования по гарантиям безопасности к странам Запада. Увидев, как в очередной раз американские СМИ накачивают, при помощи абсолютно бездоказательных фейков, обстановку вокруг Украины, власти нашей страны, очевидно, решили действовать на опережение.

После развала СССР мы получали устные заверения от Запада о том, что расширения на Восток не будет и в итоге все произошло с точностью до наоборот. Россия снова напомнила об этом западным странам и в итоге получила ответ — мы вам никогда ничего подобного не обещали. Для того, чтобы США и НАТО больше не подводила память, Россия выставила требования по гарантиям безопасности. Причем наша страна говорит четко — мы не торгуемся, вхождение Грузии и Украину в НАТО — это красные линии, которые пересекать нельзя. В этот раз Россия требует от Запада письменных гарантий, а не устных обещаний, которые Запад, как правило, не исполняет.

Итак, 10 января мы побеседовали с США, а уже 12 января состоялась встреча Россия — НАТО. В итоге американская сторона через Конгресс начала запугивать Россию санкциями против «Северного потока — 2» и даже в случае «агрессии в адрес Украины» против первых лиц нашего государства. В итоге предложение Теда Круза по «СП-2» не набрало необходимых голосов, а разговоры про санкции против первых лиц России так и остались на уровне разговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия не собирается ни с кем торговаться и не просит больше, чтобы получить меньше. Речь идет об условиях, которые и станут основой для построения новой архитектуры в мировой безопасности. Также Лавров подчеркнул, что даже если Украина в НАТО не вступит, НАТО и их союзники войдут со своими базами в Азовском море это тоже будет нарушением красных линий России. Ну а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще раз напомнил, что принятие США предложенных гарантий безопасности — это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации. Либо страны Запада принимают условия игры, которые предложила Россия, либо наша страна выходит из переговорного процесса. Третьего не дано.