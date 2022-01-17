Удалить или оставить: что делать с зубами мудрости, если они не беспокоят

Зубы мудрости — это рудименты, которые в процессе эволюции утратили свое первоначальное значение и, как следствие, потеряли функциональную роль. Хотя у некоторых людей «восьмерки» растут в правильном положении и функционируют в полной мере наряду с остальными жевательными зубами. А у других — остаются безучастными в жевательном процессе, но при этом не доставляют каких-либо беспокойств. В беседе с ФАН врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов рассказал, почему зубы мудрости все же лучше удалить, даже если они не болят.

Как объяснил собеседник ФАН, существуют как минимум три основных причины, которые прямо говорят: рудименты лучше удалить.

«У большинства людей зубы мудрости поражаются кариесом, так как находятся в самых дальних уголках ротовой полости, в связи с этим мы уделяем мало внимания их гигиене. Из-за недостаточной чистки «восьмерок» на них скапливается большее количество налета и инфекций, в отличие от других зубов. Поэтому они поражаются кариесом чаще и быстрее других», — пояснил стоматолог.

При этом Смирнов подчеркнул, зубы мудрости могут быть разрушены, но при этом не болеть, что приводит к воспалению.

Еще одной немаловажной причиной, по словам стоматолога, является неправильное расположение «восьмерок». Обычно они растут в щечную сторону или имеют какой-то определенный наклон. Это создает дискомфорт, даже если зубы не болят — например, прикусывание щеки или застревание пищи.

«Когда два зуба растут криво, можно прикусить слизистую щеки — ощущения не самые приятные, регулярные прикусы могут привести к хронической травме. В медицине это называется дистопия — отклонение от правильного роста. Зубы мудрости также могут подпирать моляры нижней или верхней челюсти — обычно страдают «семерки» и «шестерки». В этих случаях «восьмерки» тоже необходимо удалять», — рассказал Смирнов.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, последнее время все большее количество людей для исправления прикуса или неровностей устанавливают брекет-системы. Подготовка к ортодонтическому лечению также требует удаления «восьмерок».

«Нашим зубам свойственна скученность, простым языком — неправильное положение. В этом случае они смыкаются и контактируют друг с другом не в точечном контакте, как это необходимо и задумано природой, а в плоскостном, стоят очень близко друг к другу. Их нужно раздвигать с помощью брекетов или элайнеров. Места для раздвижения очень часто не хватает, и зубы мудрости не дают необходимого места, чтобы отодвинуть зубы и исправить контакты, поэтому их приходится удалять», — объяснил врач.

Зубы мудрости «живут своей жизнью» и могут прорезаться в 30, 40 и даже 50 лет. Как рассказал стоматолог, иногда наблюдаются «восьмерки», которые есть на снимках, но не видны невооруженным глазом. Они находятся под десной — это называется ретенция, такие зубы мудрости могут никогда окончательно и не прорезаться.

«Если зубы мудрости полностью прорезались, процедура удаления проходит очень быстро, исходя из моего большего опыта, это от двух до трех минут для верхнего зуба и столько же для нижнего. С разрушенными «восьмерками» придется провести в кресле стоматолога минут 15–20. Работа с ретенцией или дистопией занимает около 30 минут, начиная от анестезии до швов для двух зубов — обычно удаляют верхнюю и нижнюю «восьмерки». Если повышенная сложность — от получаса и выше», — поделился Смирнов.

По словам специалиста, не стоит бояться удаления «восьмерок». Сделать это можно в любом возрасте, организм легко переносит такую операцию, так как современная анестезия настолько качественная, что процедура удаления проходит совершенно безболезненно.

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