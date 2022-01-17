Власти Якутии перевели часть школьников Якутска на удаленный формат обучения

Якутск, 17 января. Переход на удаленный формат обучения совершат все классы Якутска, кроме девятых и одиннадцатых.

Также глава региона Айсен Николаев поручил обеспечить быстрые сроки тестирования на коронавирусную инфекцию. Причем особо контролировать заболеваемость следует именно среди детей. Соответствующие решения приняты в рамках заседания оперативного штаба Якутии по борьбе с пандемией.

«По итогам совещания поручил: школы Якутска (кроме девятых и одиннадцатых классов) переходят на дистанционное обучение», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в России может достичь 65 тыс. уже к 1 февраля. Об этом ранее сообщил математик СПбГУ Виктор Захаров.