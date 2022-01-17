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Власти Якутии перевели часть школьников Якутска на удаленный формат обучения

Общество
Власти Якутии перевели часть школьников Якутска на удаленный формат обучения
pxfuel.com

Якутск, 17 января. Переход на удаленный формат обучения совершат все классы Якутска, кроме девятых и одиннадцатых.

Также глава региона Айсен Николаев поручил обеспечить быстрые сроки тестирования на коронавирусную инфекцию. Причем особо контролировать заболеваемость следует именно среди детей. Соответствующие решения приняты в рамках заседания оперативного штаба Якутии по борьбе с пандемией.

«По итогам совещания поручил: школы Якутска (кроме девятых и одиннадцатых классов) переходят на дистанционное обучение», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в России может достичь 65 тыс. уже к 1 февраля. Об этом ранее сообщил математик СПбГУ Виктор Захаров.

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