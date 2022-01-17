Средняя доходность однокомнатной квартиры снизилась в России до 6,15%

Москва, 17 января. Приобретение квартир становится менее выгодным в России. Из-за роста стоимости жилья арендодателям придется потратить больше времени, чтобы окупить инвестиции, сообщает «Российская газета».

Повышение арендной ставки не поспевает за ростом цен на недвижимость. Аренда по итогам года стала дороже в среднем на 20,03%, тогда как цены на квартиры за тот же период времени выросли на 26,22%. Эти сведения актуальны для однокомнатных квартир в городах-миллионниках.

Средняя доходность аренды упала с 6,49% до 6,15%. Эксперты отмечают, что только в трех городах арендные ставки выросли быстрее цен на жилье. Ими стали Москва, Санкт-Петербург и Челябинск.

Российский рынок жилья быстро менялся в течение прошлого года. Эксперты отмечали падение спроса на аренду, объяснив это резким ростом объема предложения.