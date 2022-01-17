Аналитик Поддубский ожидает умеренного укрепления рубля в первом квартале

Москва, 17 января. Рубль можно назвать существенно недооцененной валютой, его справедливый курс приближается к 70 единицам за доллар, заявил управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский.

В базовом сценарии, при отсутствии факторов для ухудшения геополитического фона, стоит ожидать умеренного укрепления российской валюты, а значит, и падения доллара.

«Первый квартал традиционно отличается позитивной сезонностью счетов текущих операций, и сравнительно высокие для последних лет спреды между рублевыми и долларовыми ставками в некоторой степени защищают от возможного негатива при сценарии дальнейшего роста доходностей на глобальных долговых рынках», — подчеркнул эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Аналогичной точки зрения придерживается главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев. Курс рубля, по его словам, может продемонстрировать положительную динамику в первые три месяца 2022 года.