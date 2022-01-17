Лукашенко подарил журналистам вещи с оригинальным изображением попы президентского шпица

Минск, 17 января. Журналисты получили оригинальные подарки с изображением попы шпица по кличке Умка. Так президент Белоруссии Александр Лукашенко решил поддержать сотрудников СМИ, попавших под санкции Запада.

По данным Telegram-канала «Пул первого», изображенный на вещах шпиц очень напоминает собаку главы государства. Под изображением питомца красуется надпись «Подавитесь вы этими санкциями». Соответствующий мерч был презентован на Новогоднем приеме. Уточняется, что журналисты отнеслись к подарку Лукашенко с пониманием и рассмеялись прямо на сцене.

Ранее глава Белоруссии говорил, что Казахстан атаковали террористические группы, которые имеют боевую подготовку. Лукашенко отметил, что произошедшее в республике угрожает и другим постсоветским государствам, сообщал телеканал «360».

Также белорусский лидер заявил, что миротворческая операция ОДКБ в Казахстане наглядно показала готовности военнослужащих этих стран совместно защищать суверенитет. По словам главы государства, миротворцы способны оперативно и эффективно выполнять любые задачи.