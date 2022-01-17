Positive Technologies сообщила об опасных уязвимостях в сетях госучреждений РФ

Москва, 17 января. Десятки тысяч опасных уязвимостей обнаружены в сетях российских государственных учреждений, следует из исследований компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.

Эксперты просканировали более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре российских учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний. В ходе анализа выяснилось, что в среднем в рамках одного пилотного проекта выявили более 31 тысячи уязвимостей.

При этом около 800 уязвимостей считаются «крайне опасными». Как отметили в компании, их необходимо устранить, поскольку они активно используются в атаках.

Ранее пользователи браузера Mozilla Firefox пожаловались на трудности в переходах на сайты. Проблема связана с уязвимостью в протоколе HTTP3.