Мордовец избил участкового и оперативника

Саранск, 17 января. В прокуратуре Мордовии прокомментировали приговор Зубово-Полянского районного суда в отношении жителя поселка Умет.

По данным региональной прокуратуры, подсудимый обвинялся в том, что, отказавшись выполнить законные требования полицейских, применил по отношению к ним силу, ударив несколько раз участкового и оперативника. Суд признал его виновным в данном преступлении, сообщают «Известия Мордовии».

Отмечается, что по совокупности улик Зубово-Полянский районный суд приговорил мордовца к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее ФАН сообщал о том, что суд Новосибирска признал виновным мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в нападении на полицейского. Суд приговорил дебошира к лишению свободы сроком на один год.