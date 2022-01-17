Sohu: крейсер ВМФ РФ «Петр Великий» после обновления заставит ВМС США дрожать от страха

Пекин, 17 января. Авианосцы ВМС США станут легкой мишенью для модернизированного ракетного крейсера ВМФ РФ «Петр Великий», считают китайские аналитики.

В публикации издания Sohu говорится, что «Петр Великий» является гордостью российского флота. В ближайшем будущем ракетный крейсер отправят на ремонт и глубокую модернизацию. По словам экспертов, американские авианосцы будут панически бояться обновленного российского корабля, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи говорят, что после модернизации «Петр Великий» станет еще сильнее. Они предполагают, что на нем будут развернуты новейшие гиперзвуковые боевые системы «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также новое зенитное вооружение. По их словам, с таким арсеналом обновленный российский корабль с легкостью заставит боевые единицы ВМС США дрожать от страха.

«Американские авианосцы не смогут выдержать удара российского крейсера "Петр Великий"», — объяснили аналитики из Китая.

Ранее телеканал «360» сообщал, что тральщик проекта 12700 «Анатолий Шлемов» войдет в состав Тихоокеанского флота в 2022 году. Известно, что все корабли этого типа будут оснащены подводными аппаратами «Марлин-350».