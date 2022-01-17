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Шеф-повар Мартин призвал не хранить яйца в холодильнике

Общество
Шеф-повар Мартин призвал не хранить яйца в холодильнике
pixabay.com

Лондон, 17 января. Известный британский шеф-повар Джеймс Мартин заявил, что яйца не следует хранить в холодильнике. Они могут впитать запахи других продуктов.

Специалист объяснил, что иногда повара специально кладут яйца с другими продуктами, чтобы те впитали их запах. Однако некоторые люди могут неосознанно получить такой эффект.

«В ресторане мы кладем трюфель в миску с рисом, затем сверху кладем яйца, накрываем фольгой и оставляем на ночь», — цитирует повара газета Daily Star.

Он отметил, что яйца могут впитывать запахи от любых продуктов. Эксперт призвал хранить их не в холодильнике, а в сухом прохладном месте.

Недоваренные яйца могут спровоцировать отравление. Однако при долгой варке продукт способен утратить свои полезные свойства, так как сера и железо распадаются на другие вещества.

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