Шеф-повар Мартин призвал не хранить яйца в холодильнике

Лондон, 17 января. Известный британский шеф-повар Джеймс Мартин заявил, что яйца не следует хранить в холодильнике. Они могут впитать запахи других продуктов.

Специалист объяснил, что иногда повара специально кладут яйца с другими продуктами, чтобы те впитали их запах. Однако некоторые люди могут неосознанно получить такой эффект.

«В ресторане мы кладем трюфель в миску с рисом, затем сверху кладем яйца, накрываем фольгой и оставляем на ночь», — цитирует повара газета Daily Star.

Он отметил, что яйца могут впитывать запахи от любых продуктов. Эксперт призвал хранить их не в холодильнике, а в сухом прохладном месте.

Недоваренные яйца могут спровоцировать отравление. Однако при долгой варке продукт способен утратить свои полезные свойства, так как сера и железо распадаются на другие вещества.