Попытка стать героем: Порошенко готовится «десантироваться» на родину

С самого утра 17 января в киевском аэропорту Жуляны ожидают премьеру шоу «арест пятого президента Украины». Экс-президент Петр Порошенко возвращается на родину, находясь под угрозой ареста и заключения в СИЗО. Похоже, тем самым начинается очередной акт политического противостояния, главная цель которого — отвлечь граждан от падения уровня жизни, экономических проблем и бедности, передает корреспондент ФАН из Киева.

Прибытие Петра Порошенко в Жуляны из «европейской командировки» заранее стало событием номер один. О том, чем закончится возвращение экс-президента после побега в Европу 17 декабря, подробно рассуждают и эксперты по ТВ, и простые украинцы на кухнях.

Посадки экс-президента желают на Украине многие. Это знает и сам Порошенко, поэтому в случае прилета в Киев он обязательно будет «давать героя», взывать к украинскому народу и международному сообществу. Для пущей убедительности Порошенко позарез нужно шоу во время встречи его в аэропорту — толпы сторонников, столкновения с полицией и так далее. Команда экс-президента, возможно, попытается срежиссировать такой сценарий, чтобы получить красивые кадры, которые потом будут крутиться на «Прямом» и «Пятом» телеканалах, а также рассылаться в западные посольства. Задача — убедить мир, что «власти Украины политически преследуют честного оппозиционера Порошенко».

Стоит напомнить, что Порошенко сегодня — объективно один из самых непопулярных политиков Украины. Большинство украинцев помнят все его «косяки», за любой из которых в другой стране политический деятель мгновенно ушел бы в небытие. Среди них — громкие коррупционные дела, связанные с поставками вооружений для ВСУ в Донбасс, «дело Свинарчуков», кредиты от МВФ, участие в офшорном скандале с «панамскими документами», приватизация «Кузни на Рыбальском» и еще ряд эпизодов.

Политические оппоненты числят за ним многочисленные факты госизмены. Одни видят ее в том, что именно Порошенко подписал обе версии Минских соглашений, допустил Иловайский и Дебальцевский «котлы» в Донбассе и так далее. Другие обвиняют пятого президента в том, что он «торговал суверенитетом» в телефонных беседах с Джо Байденом и вообще своими руками «сдал» все украинские интересы Западу. Наконец, третьи указывают, что за время президентства Порошенко, в отличие от украинского населения, сильно разбогател.

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Судя по публикациям украинских СМИ и данным силовых органов, перечисленные «грехи» Порошенко во многом являются правдой. И большинство граждан страны об этом прекрасно знают. Поэтому высокие рейтинги Порошенко и его партии «ЕС» — вещь во многом искусственная, возможно, надутая социологами.

Корреспондент ФАН пару раз была свидетелем такой картины: авторитетные социологи озвучивают в пресс-центре результаты очередного опроса украинцев и сообщают, что президентский рейтинг Порошенко — 16% или 19%. И тут сидящие в зале журналисты начинают смеяться в голос. Но социологи делают вид, что не замечают этого, и продолжают свой отчет.

Особый разговор — это сторонники Порошенко, которые толпой явятся в аэропорт. На первый взгляд, у Порошенко имеется активный и преданный фан-клуб. Но это обманчивое впечатление. Этот фан-клуб, вероятнее всего, может спонсироваться структурами экс-президента.

По мнению наблюдателей, возвращение Порошенко на Украину — во многом вынужденное. Одни уверены, что вернуться на родину ему жестко рекомендовали на Западе, которому в качестве богатого беженца он просто не нужен. Другие считают — он рвется в Киев, потому что его рейтинг устремился вниз на фоне того, что власть трубит во всех СМИ, мол, Порошенко скрывается от правосудия. Отрицать это, находясь за границей, для него довольно затруднительно. В конце концов, Юлия Тимошенко в свое время не пряталась, Юрий Луценко не скрывался, Михаил Саакашвили тоже не таился по углам, а Порошенко — пытался переждать в Европе.

Prt Scr youtube.com / Радіо Свобода

Всем, кто искренне жаждет увидеть Порошенко в СИЗО, стоит быть реалистами. Как ни крути, пока что ни один украинский политик такого уровня после Майдана-2014 не оказался за решеткой. Исключением стал экс-глава Партии регионов Александр Ефремов. Но он был лютым врагом «майдановцев», и даже его в итоге отпустили на волю в обмен на молчание. А ведь Порошенко — недавний президент, к тому же творец всей нынешней внутренней и внешней политики Украины. Зеленский же, увы, добровольно взвалил на себя ярмо его последователя. Так что Порошенко вряд ли окажется в СИЗО. Максимум, что ему светит, это домашний арест. Впрочем, у Зеленского есть козырь в рукаве — СНБО и его санкции, которые к Порошенко еще не применялись.

Что касается возможной реакции Запада, то, как считают наблюдатели, никаких заявлений в духе «на Украине начались гонения на политических оппонентов власти» не последует. Западу сейчас совсем не до того — Вашингтон и Брюссель полностью сосредоточены на глобальных переговорах с Россией, а тут еще и Казахстан добавил хлопот — неизвестно, как там будут развиваться события. На этом фоне задержания Порошенко там могут даже не заметить.

Впрочем, хотя момент для атаки на экс-президента на Банковой выбрали удобный, легкая негативная реакция Запада на его арест все же может быть. Но жестких окриков и требований немедленного освобождения не последует однозначно.

Экс-президент перед самым приездом изрядно усугубил свое положение, записав видеообращение, адресованное Банковой. В нем он позволил себе такие фразы, как «не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту», а также что «у властей не хватит ни силы, ни воли, чтобы надеть на меня наручники». Эти открытые вызовы наверняка вызвали ярость в высоких кабинетах, ужесточив первоначальные намерения власти.

Как прогнозируют наблюдатели, если Порошенко реально вернется на Украину и даст яркое шоу в аэропорту и Печерском суде, то его рейтинг на 2-3% вырастет. Но затем, через пару месяцев домашнего ареста, с ним может повториться та же история, что и с Виктором Медведчуком — о нем начнут забывать. А если власти еще и наложат арест на имущество «Прямого» и «Пятого» каналов, то рейтинг Порошенко начнет стремительно падать и вскоре большинство украинцев о нем просто забудут. Что в определенном смысле и станет для него самым страшным наказанием.

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