Правительство России будет стимулировать переход на газомоторное топливо

Москва, 17 января. Российские власти готовятся повысить объем потребления природного газа. Об этой инициативе рассказали представители Минэнерго в ходе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, передают «Известия».

Правительство намерено увеличить долю использования природного газа в качестве моторного топлива. Минэнерго не устраивает его нынешние уровни потребления. Такая проблема актуальная для всех регионов.

«Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — заявили в министерстве.

Основным направлением работы может стать стимулирование спроса. Вице-премьер Юрий Борисов ранее подчеркивал, что создаваемая в России инфраструктура для газомоторного транспорта пока остается невостребованной.