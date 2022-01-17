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Правительство России будет стимулировать переход на газомоторное топливо

Экономика
Правительство России будет стимулировать переход на газомоторное топливо
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 января. Российские власти готовятся повысить объем потребления природного газа. Об этой инициативе рассказали представители Минэнерго в ходе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, передают «Известия».

Правительство намерено увеличить долю использования природного газа в качестве моторного топлива. Минэнерго не устраивает его нынешние уровни потребления. Такая проблема актуальная для всех регионов.

«Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — заявили в министерстве.

Основным направлением работы может стать стимулирование спроса. Вице-премьер Юрий Борисов ранее подчеркивал, что создаваемая в России инфраструктура для газомоторного транспорта пока остается невостребованной.

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