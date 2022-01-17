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Премьер Японии Кисида заявил о намерении Токио развивать отношения с Россией

Политика
Премьер Японии Кисида заявил о намерении Токио развивать отношения с Россией
ru.wikipedia.org  /  Markus Leupold-Löwenthal

Токио, 17 января. Япония намерена развивать весь комплекс отношений с Россией, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Выступая с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента, политик отметил, что Токио хочет продолжать вести упорные переговоры с целью подписания мирного договора по Курильским островам.

«Мы будем развивать японо-российские отношения во всех областях, включая сотрудничество в области энергетики, чтобы способствовать нашим национальным интересам», — высказался Кисида.

Премьер-министр подчеркнул, что за основу мирного договора Токио возьмет имеющиеся двусторонние договоренности, включая достигнутые в Сингапуре в 2018 году.

Как заявил вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, Россия не рассматривает вариант сдачи в аренду Курильских островов. По его словам, Курилы будут привлекать российские и иностранные инвестиции, передает НСН.

Ранее читатели японского издания Yahoo News Japan очень эмоционально отреагировали на проведение учений Вооруженных сил РФ в районе Сахалина и на Южных Курилах. Новости о военных маневрах российской армии стали причиной для паники.

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россия япония кисида
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