Актриса Суркова рассказала о состоянии Рудакова за несколько дней до смерти

Москва, 17 января. Актриса Наталья Суркова была шокирована новостью о смерти коллеги Ивана Рудакова, с которым она работала над проектом «Медиум». Она вспомнила, что однажды артисту стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую и менять последовательность съемок.

По ее словам, во время работы над «Медиумом» в декабре стало известно о плохом самочувствии артиста. Однако актер справился с недомоганием и уже к вечеру был на съемочной площадке.

«Я помню, что на площадке прозвучала такая фраза: «Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем». Ему вызвали скорую, но потом что-то произошло, вечером он приехал. Я думала, это единичный случай», — заявила Суркова в комментарии Пятому каналу.

Она призналась, что была потрясена, узнав о смерти звезды сериала «Кухня». По словам Сурковой, она находится в «коматозном состоянии», пишет «Вечерняя Москва».

Рудаков умер на 44-м году жизни. За сутки до кончины актера госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но все усилия врачей спасти звезду оказались тщетны.