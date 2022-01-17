Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 10:00
09:58
Происшествия
Мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю школьницу в Колпино
09:56
Общество
Власти Якутии перевели часть школьников Якутска на удаленный формат обучения
09:53
Происшествия
Мордовец избил участкового и оперативника
09:53
Экономика
Средняя доходность однокомнатной квартиры снизилась в России до 6,15%
09:51
Общество
Врач Мясников заявил об эффективности кофе в борьбе с раком
09:50
Происшествия
Прокуратура выясняет обстоятельства наезда иномарки на мать и дочь в Москве
09:50
Экономика
Аналитик Поддубский ожидает умеренного укрепления рубля в первом квартале
09:48
Политика
Лукашенко подарил журналистам вещи с оригинальным изображением попы президентского шпица
09:47
Технологии
Positive Technologies сообщила об опасных уязвимостях в сетях госучреждений РФ
09:46
Общество
Диетолог Афшар перечислила овощи, которые необходимо есть зимой для крепкого иммунитета
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актриса Суркова рассказала о состоянии Рудакова за несколько дней до смерти

  /   Обновлено: 17 января 2022 09:39
Общество
Актриса Суркова рассказала о состоянии Рудакова за несколько дней до смерти
Кадр из сериала «Страсть»

Москва, 17 января. Актриса Наталья Суркова была шокирована новостью о смерти коллеги Ивана Рудакова, с которым она работала над проектом «Медиум». Она вспомнила, что однажды артисту стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую и менять последовательность съемок.

По ее словам, во время работы над «Медиумом» в декабре стало известно о плохом самочувствии артиста. Однако актер справился с недомоганием и уже к вечеру был на съемочной площадке.

«Я помню, что на площадке прозвучала такая фраза: «Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем». Ему вызвали скорую, но потом что-то произошло, вечером он приехал. Я думала, это единичный случай», — заявила Суркова в комментарии Пятому каналу.

Она призналась, что была потрясена, узнав о смерти звезды сериала «Кухня». По словам Сурковой, она находится в «коматозном состоянии», пишет «Вечерняя Москва».

Рудаков умер на 44-м году жизни. За сутки до кончины актера госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но все усилия врачей спасти звезду оказались тщетны.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актриса Суркова рассказала о состоянии Рудакова за несколько дней до смерти
смерть суркова рудаков
Комментировать