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Агитационное видео кандидата в президенты Франции Ле Пен возмутило администрацию Лувра

Политика
Агитационное видео кандидата в президенты Франции Ле Пен возмутило администрацию Лувра
wikipedia.org  /  Foto-AG Gymnasium Melle / CC BY-SA 3.0

Париж, 17 января. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в рамках предвыборной кампании опубликовала агитационное видео на фоне знаменитой стеклянной пирамиды Лувра. Администрация музея требует удаления ролика, сообщает Le Parisien.

Как отметили в руководстве учреждения, любое использование стеклянной пирамиды должно быть согласовано с Лувром, а за создание контента с его изображением полагается выплата денежной компенсации. Однако в команде Ле Пен уверены, что директория музея не хочет вести дела конкретно с партией «Национальное объединение» и «ворчит для проформы».

«Они ворчат для проформы. Не хотят неприятностей с властью», — подчеркнули в штабе Ле Пен.

Президентские выборы во Франции состоятся весной этого года. Помимо Марин Ле Пен, о своих политических амбициях заявили более сорока кандидатов, включая праворадикального журналиста Эрика Земмура. Действующий глава государства Эммануэль Макрон также сообщил о намерении участвовать в голосовании и переизбраться на второй срок.

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Марин Ле Пен выборы франция скандал лувр
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