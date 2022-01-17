Агитационное видео кандидата в президенты Франции Ле Пен возмутило администрацию Лувра

Париж, 17 января. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в рамках предвыборной кампании опубликовала агитационное видео на фоне знаменитой стеклянной пирамиды Лувра. Администрация музея требует удаления ролика, сообщает Le Parisien.

Как отметили в руководстве учреждения, любое использование стеклянной пирамиды должно быть согласовано с Лувром, а за создание контента с его изображением полагается выплата денежной компенсации. Однако в команде Ле Пен уверены, что директория музея не хочет вести дела конкретно с партией «Национальное объединение» и «ворчит для проформы».

«Они ворчат для проформы. Не хотят неприятностей с властью», — подчеркнули в штабе Ле Пен.

Президентские выборы во Франции состоятся весной этого года. Помимо Марин Ле Пен, о своих политических амбициях заявили более сорока кандидатов, включая праворадикального журналиста Эрика Земмура. Действующий глава государства Эммануэль Макрон также сообщил о намерении участвовать в голосовании и переизбраться на второй срок.