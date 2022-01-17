Доллар сохранил позиции на открытии Московской биржи

Москва, 17 января. Торги на Московской бирже в понедельник открылись ростом евро, курс доллара остался без изменений.

На старте торгов 17 января курс доллара не изменился относительно значений закрытия предыдущей сессии. Американская валюта торговалась по 76,21 рубля. Евро подорожал на 0,25 копейки, его курс составил 86,95 рубля.

Официальные курсы основных валют, установленные Банком России на 17 января: доллар — 75,77 рубля, евро — 86,89 рубля.

Замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров ранее заявил, что покупать большое количество долларов во время его ажиотажного роста не следует, так как есть риск продать по более низкому курсу.