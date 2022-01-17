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Бербок заявила о желании Германии выстраивать стабильные отношения с Россией

Политика
Бербок заявила о желании Германии выстраивать стабильные отношения с Россией
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 17 января. Бундестаг хочет стабильных отношений с Россией, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Перед посещением РФ глава внешнеполитического ведомства ФРГ отметила, что у Германии и России длинный список тем для обсуждения. Перед визитом в Москву Бербок прилетит в Киев, чтобы обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и защиту в киберпространстве.

Ранее МИД РФ анонсировал визит Бербок в Москву 18 января. Дипломат встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Анналена Бербок является ярой противницей «Северного потока — 2». На прошлой неделе она заявила, что процесс сертификации газопровода приостановлен из-за несоответствия магистрали требованиям Евросоюза, сообщает НСН.

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