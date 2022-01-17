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17 января 14:36
14:35
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«Этот день в истории». Что произошло 17 января, праздники, факты, люди

Видео

Какие события и интересные открытия произошло 17 января — узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».

17 января по всему миру отмечается День детских изобретений. Каждый год около полумиллиона юных талантов дарят человечеству инновационные идеи. Дату для торжества выбрали не случайно: в этот день появился на свет один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин. Полимат, философ, политик и автор афоризма «Время — деньги» создал первые в мире ласты, когда ему было всего 12 лет. Среди прочих известных плодов труда детских умов — водные лыжи, меховые наушники и шрифт Брайля. В День детских изобретений принято чествовать юных гениев и поощрять их творческие наклонности.

В 1920 году в СССР официально отменили смертную казнь. За время существования Советского Союза это происходило трижды. Окончательно же с высшей мерой наказания наша страна попрощалась в августе 1996 года, когда был принят соответствующий мораторий, действующий до сих пор.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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