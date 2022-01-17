«МК» перечислил возможных причастных к ограблению вдовы Градского Коташенко

Москва, 17 января. Вдова композитора Александра Градского Марина Коташенко была ограблена днем 16 января — у нее отняли 100 миллионов рублей. По данным источников, к злодеянию могут быть причастны люди, которые знали о крупной сумме.

После смерти музыканта вдова перевезла крупную сумму денег из московской квартиры в загородный дом в области. Как пишет «Московский комсомолец», об этом знала прислуга звездной семьи. По мнению источников, деньги могли украсть по ее наводке.

Кроме того, сам Градский при жизни любил рассказывать о хранящихся в особняке деньгах. Вероятно, подстроил ограбление кто-то из близкого круга, осведомленный об этой привычке маэстро.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 100 миллионов рублей. Прокуратура сообщала, что неизвестные угрожали женщине предметом, похожим на оружие, и вытащили миллионы из-под супружеской кровати. При этом они пугали Коташенко расправой над ее детьми и пожилыми родственниками. Именно поэтому она не стала сопротивляться и заявила в полицию слишком поздно.