В Волгоградской области спасли пару тяжелораненых лебедей. Несмотря на усилия зоозащитников, одна из пернатых скончалась. Самцу удалось выжить, он проходит курс лечения и скоро вернется в дикую природу.

Пара белых лебедей попала в беду в заболоченной местности Ленинского района. Птицы неудачно приземлились на покрытое льдом озеро и получили тяжелые травмы. Местные жители обнаружили бедных животных и сообщили о случившемся представителям общественной организации защиты животных «Конная тропа». Волонтеры прибыли на место и приступили к спасательной операции.

«Вот такая полынья около берега, буквально три метра. Лебедь сидел со сломанной ногой и, в принципе, уже не двигался. Я думаю, если бы мы его не достали, то на следующий день, через день мы бы его уже не нашли», — рассказал руководитель организации Егор.

По словам зоозащитника, первого лебедя удалось быстро достать из водяного плена. Однако спасение второй птицы далось не просто: испуганная лебедушка уплывала от спасателей по тонкому льду, проваливалась в воду и около трех часов не давала себя поймать. В итоге пару пернатых доставили в приют «Птичий остров». Но серьезная травма лебедушки, не оставила ей шансов на выживание.

«У нее была леска обмотана вокруг лапы так, что она проросла до кости. Мы сделали операцию, удалили леску, почистили некроз, то есть, стали восстанавливаться, и потом случается вот эта трагедия, что она внезапно умирает», — рассказала руководитель приюта Алина Ерина.

Позднее на вскрытии выяснилось, что лебедушка проглотила рыболовный крючок, который прошел через пищевод и вызвал некроз тканей и заражение крови. Второй лебедь остался в приюте для прохождения курса лечения. У него обнаружили травму плеча.

«Мы советовались с орнитологами, они сказали, что у лебедя вполне есть возможность создать новую пару», — отметила девушка.

В планах у сотрудников приюта вылечить птицу к весне и подготовить его к возвращению в дикую природу.