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Запрещенные груши уничтожили в Амурской области
Общество
Запрещенные груши уничтожили в Амурской области
pixabay.com  /  anncapictures

Благовещенск, 17 января. В Россельхознадзоре по Амурской области прокомментировали итоги рейда по точкам розничной торговли.

По данным регионального Россельхознадзора, в ходе осуществленной плановой проверки была выявлена партия свежих груш из Китая, на ввоз которых еще с 10 августа 2019 года действует временный запрет, сообщает AmurInfo. К тому же у торговцев не оказалось документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

В соответствии с действующими требованиями все нелегитимные китайские груши были изъяты из торгового оборота и уничтожены. В отношении хозяина точки розничной торговли возбуждено административное дело и назначен штраф.

Ранее ФАН сообщал о выявлении специалистами Россельхознадзора опасных вирусов в турецких помидорах и фруктах. Уточняется, что речь идет о наличии во фруктах из Турции бурой монилиозной гнили и вируса коричневой морщинистости в помидорах.

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запрет китай груши
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