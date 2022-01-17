Запрещенные груши уничтожили в Амурской области

Благовещенск, 17 января. В Россельхознадзоре по Амурской области прокомментировали итоги рейда по точкам розничной торговли.

По данным регионального Россельхознадзора, в ходе осуществленной плановой проверки была выявлена партия свежих груш из Китая, на ввоз которых еще с 10 августа 2019 года действует временный запрет, сообщает AmurInfo. К тому же у торговцев не оказалось документов, подтверждающих происхождение и безопасность продукции.

В соответствии с действующими требованиями все нелегитимные китайские груши были изъяты из торгового оборота и уничтожены. В отношении хозяина точки розничной торговли возбуждено административное дело и назначен штраф.

Ранее ФАН сообщал о выявлении специалистами Россельхознадзора опасных вирусов в турецких помидорах и фруктах. Уточняется, что речь идет о наличии во фруктах из Турции бурой монилиозной гнили и вируса коричневой морщинистости в помидорах.