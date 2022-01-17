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Максим Виторган показал милое фото с пятилетним сыном от Собчак

Общество
Максим Виторган показал милое фото с пятилетним сыном от Собчак
instagram.com  /  @mvitorgan

Москва, 17 января. Знаменитый актер театра и кино Максим Виторган поделился с поклонниками трогательным фото с пятилетним сыном Платоном. Кадр опубликован на странице артиста в Instagram.

Виторган на снимке позирует вместе с белокурым сыном. С наследником артист ведет порой серьезные разговоры. В этот раз Виторган с Платоном обсудили тему взросления.

Поклонники пришли в восторг от милого снимка сына журналистки Ксении Собчак. В комментариях под фотографией интернет-пользователи оставили несколько сотен комментариев с теплыми словами.

Максим Виторган показал милое фото с пятилетним сыном от Собчак
Pr Scr instagram.com / @mvitorgan

«Взрослый сын молодого человека», — написал пользователь.

«Чудо», — высказался юзер.

«Как они хотят быстро вырасти», — погрустил фанат Виторгана.

Максим Виторган и Ксения Собчак прожили в браке с 2013 по 2019 годы. В официальных отношениях у них родился наследник, которого назвали Платоном. Для Собчак мальчик стал первенцем, в то время как для Виторгана это третий ребенок. Несмотря на расставание, журналистка и актер остались в добрых отношениях и вместе воспитывают Платона.

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фото соцсети виторган
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