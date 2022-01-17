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Экономист Тамни: планы США по лишению России доллара не смогут реализоваться

Экономика
Экономист Тамни: планы США по лишению России доллара не смогут реализоваться
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 17 января. США могут попытаться лишить Россию доллара, однако это не удастся из-за специфики обращения валюты в мире. Об этом изданию Forbes заявил старший экономический консультант компании Applied Finance Advisors Джон Тамни.

Запад начал угрожать России отлучением от финансовой системы из-за ситуации вокруг Украины. США полагают, что учения российских военных у западных границ имеют какое-то отношение к плану по «вторжению» на территорию соседнего государства. Тамни полагает, что из-за этого Вашингтон может попытаться заморозить доступ Москвы к американской валюте, передает «ПолитРоссия».

«У США или кого-либо еще нет действенного способа, как отрезать Россию от мировых финансов», — заявил экономист.

Это объясняется тем, что большая часть долларов находится в обращении за пределами США, в том числе в российской финансовой системе. Эти деньги будут циркулировать внутри рынка, несмотря на политические пожелания Вашингтона.

«Если предположить, что J.P. Morgan и Goldman Sachs перестанут финансировать экономическую деятельность в России, может ли читатель обоснованно предположить, что другие (участники) глобальной финансовой системы не будут делать в РФ то же самое, что и до этого GS и другие?» — пояснил специалист.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес ранее заявил, что отключение России от международной платежной системы SWIFT на самом деле навредит самим США и всему мировому рынку. Многие банки и финансовые организации понесут колоссальные убытки.

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