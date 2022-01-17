Мэр украинского города Шостка указал на «сумасшедшую» стоимость газа в стране

Киев, 17 января. Стоимость газа на Украине «сумасшедшая». Отопительный сезон при этом проходит крайне сложно, сообщил мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога.

С энергетическим кризисом Украина столкнулась осенью прошлого года. Дефицит топлива, а также резкий рост цен на сырье приводил к тому, что более половины ТЭС страны останавливали свою работу. По мнению ряда специалистов, подобная ситуация может даже обернуться протестами среди населения Украины.

«Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует», — отметил Нога в эфире телеканала «Наш».

На данный момент запасы природного газа на Украине на 43% меньше, чем в предыдущем году. Аналитик Игорь Юшков предположил, как будут действовать власти страны в связи со сложившейся ситуацией.