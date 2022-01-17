CBS: каждый второй американец недоволен курсом политики Байдена по отношению к России

Вашингтон, 17 января. Примерно 55% американцев не одобряют политику национального лидера Джо Байдена в отношении России. К такому выводу пришли телекомпания CBS и социологический институт YouGov после проведенного исследования.

Поддерживают «то, как Джо Байден решает вопросы с Россией» 45% опрошенных. Каждый второй гражданин США (56%) также заявил, что недоволен тем, как демократ выполняет свою работу в качестве президента. Деятельность нынешнего американского лидера импонирует 44% проголосовавших.

Соцопрос был проведен 12-14 января 2022 года. В нем приняли участие 2 094 респондента, погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.

С приходом нового года резко упал рейтинг хозяина Белого дома, о чем сообщал американский телеканал Fox News. Виной тому стали два крупных поражения президента, которые он потерпел за первую половину января.