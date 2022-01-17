Лидеры Франции и Финляндии провели переговоры о европейской безопасности

Хельсинки, 17 января. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Финляндии Саули Ниинисте. Главы государств обсудили текущую ситуацию на Украине и европейскую безопасность.

В этом контексте оба президента согласились о необходимости вести диалог с Россией. Соответствующая информация следует из заявления канцелярии финского лидера.

«Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с европейской безопасностью. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос», — говорится в сообщении.

Ниинисте также поддержал Макрона в свете председательства Франции в ЕС. Вместе с тем на переговорах была затронута тема сотрудничества в сфере безопасности Европейского союза и отношения с США.

В Германии тоже уверены, что Россия должна участвовать в обеспечении безопасности Европы. Депутат СДПГ Ральф Штегнер заявил, что гарантии мирного неба над европейскими государствами могут иметь силу только при участии всех сторон.