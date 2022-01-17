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Беглый Банкир Аблязов призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания

Политика
Беглый Банкир Аблязов призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания
facebook.com  /  Мухтар Аблязов

Париж, 17 января. Оппозиция во время массовых протестов в Казахстане призывала сторонников занимать административные здания. Об этом сообщил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, который на данный момент находится во Франции.

Перед этим он заявил, что центр координации протестных акций находился в Киеве. При этом приказов сжигать правительственные здания не было.

«Мы призывали занимать административные здания. Не захватывать, в русском языке есть (слово) "постучаться". Занимать — это заполнять собой», — заявил Аблязов в интервью РИА Новости.

Именно такая задача была прописана в алгоритме действий, который разработали оппозиционные силы. Однако речи о насильственных действиях, погромах и мародерстве не шла, добавил банкир.

Генеральная прокуратура Казахстана подвела итоги работы правоохранительных органов во время акций протеста. По данным ведомства, возбуждено 546 уголовных дел, арестованы 446 фигурантов и еще 672 ожидают своей участи в ИВС.

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Казахстан Мухтар Аблязов оппозиция протесты административные здания
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