Шутка Дмитрия Нагиева спровоцировала слухи о его отношениях с Нонной Гришаевой

Москва, 17 января. Шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев эмоционально отреагировал на появление актрисы Нонны Гришаевой в студии программы «Две звезды. Отцы и дети». Он намекнул, что когда-то его с актрисой связывали романтические отношения.

Нонна Гришаева появилась на шоу Первого канала. Она наряду с актером Михаилом Боярским, певицей Кристиной Орбакайте, актером Александром Олешко попала в судейскую бригаду. Нагиев, увидев артистку, не упустил возможности пошутить.

«Не думал, что скажу, но как приятно встретить бывшую. Особенно, когда вас связывает целый сезон в роли ведущих на проекте «Две звезды». Заслуженная артистка России, мама сына и дочки, Нонна Гришаева!» — представил артистку телеведущий.

Нагиев спровоцировал слухи о романе со звездой. После выхода программы в эфире поклонники актера стали обсуждать необычную шутку артиста в адрес коллеги. Интернет-пользователи не исключили, что Гришаева и Нагиев, действительно, могли быть когда-то вместе.

Дмитрий Нагиев старается тщательно скрывать свою личную жизнь. Известно, актер был женат на ведущей Алисе Шер. В браке у них родился сын Кирилл, который пошел по стопам звездных родителей. Сейчас неизвестно, есть ли у Нагиева женщина. Интересно, что когда-то у актера был роман со звездой «Жестокого романса» Ларисой Гузеевой.