Заражения «Омикроном» выявили еще в трех регионах России

Челябинск, 17 января. Первые случаи заражений омикрон-штаммом коронавируса выявили в Республике Хакасия, Челябинской и Омской областях. Такие данные привели в региональных медслужбах.

По информации РИА Новости, в Челябинской области «Омикроном» заразилась беременная женщина. Три случая инфицирования также выявили в Хакасии — сейчас пациенты проходят амбулаторное лечение.

Медицинские работники из Омска, близкие к местному Минздраву, также рассказали о шести первых зараженных в минувшую пятницу. Официально ведомства пока эту ситуацию не комментируют.

Заразившихся «Омикроном» пациентов чаще всего беспокоит слабость и головные боли, сообщали в Роспотребнадзоре. В то же время у зараженных реже теряется обоняние и практически не меняются вкусовые ощущения. Симптомы новой разновидности коронавируса, как подчеркивали эксперты, очень схожи с признаками раннего ОРВИ.