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Ребенок провалился в открытый люк во время катания на санках под Иркутском

Происшествия
Ребенок провалился в открытый люк во время катания на санках под Иркутском
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Тайшет, 17 января. Десятилетний мальчик катался на санках с горки и провалился в канализационный люк. Инцидент произошел 16 января недалеко от школы в Тайшете Иркутской области.

Глубина канализационного колодца составляет около трех метров. К счастью, ребенок был на горке с друзьями, которые начали звать на помощь. Выбраться из люка ребенку помог мужчина, который проходил мимо. Пострадавшего школьника доставили в больницу для медицинского осмотра.

«Пострадавшего госпитализировали с охлаждением. Его здоровью ничто не угрожает», — заявила главврач Тайшетской районной больницы в беседе с местным порталов «Тайшет 24».

Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. Правоохранители дадут оценку исполнению федерального законодательства при содержании и эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры.

В Саратовской области катание с горки на «ватрушке» закончилось смертью женщины. Пенсионерка ударилась головой о поручень моста, в результате чего скончалась.

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