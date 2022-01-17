Привитые «Спутником V» туристы смогут посещать Австралию

, 17 января. Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) призвало кабмин страны разрешить пребывать на материк путешественникам, привитым российской вакциной «Спутник V». Соответствующая информация содержится в заявлении регулятора, опубликованном на официальном портале.

На прошлой неделе Управление получило дополнительные данные, что российская вакцина «обеспечивает защиту» и снижает вероятность передачи коронавируса другим людям. Результаты исследований регулятору предоставило Правительство России, содействие которому оказывало посольство Австралии в Москве.

«TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 (российского. — Прим. ред.) Центра им. (Н. Ф. — Прим. ред.) Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников», — следует из заявления Управления.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила весь необходимый пакет документов по вакцине «Спутник V». Вскоре будут озвучены первые результаты исследований об эффективности российского препарата против штамма коронавируса «Омикрон».