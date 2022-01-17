Более 2,6 тысячи погромщиков задержали в Алма-Ате с начала массовых беспорядков

Алма-Ата, 17 января. Казахстанские правоохранители задержали 2601 человека с момента начала протестных акций и массовых беспорядков в бывшей столице страны. Соответствующую информацию привел информационный центр комендатуры Алма-Аты.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни января. Изначально на улицы вышли жители городов Жанаозен и Актау на западе страны, протестуя против двукратного увеличения цен на автомобильное топливо. Позже протесты вспыхнули и в других казахстанских городах, однако акции быстро переросли в погромы, мародерство и столкновения с полицией.

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — следует из заявления комендатуры.

По сведениям Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек. Еще 225 погибли, в том числе 19 правоохранителей.