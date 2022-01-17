Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 января 08:29
08:28
Политика
Лидеры Франции и Финляндии провели переговоры о европейской безопасности
08:15
Политика
Беглый Банкир Аблязов призывал протестующих в Казахстане занимать административные здания
08:13
Общество
Шутка Дмитрия Нагиева спровоцировала слухи о его отношениях с Нонной Гришаевой
08:10
Общество
Заражения «Омикроном» выявили еще в трех регионах России
08:08
Происшествия
Ребенок провалился в открытый люк во время катания на санках под Иркутском
08:00
Общество
Эпидемиолог Онищенко: «Коронавирус не дает многим дожить до болезни Альцгеймера»
07:59
Общество
Доктор Танг указала на пользу горячего душа в борьбе с заложенностью носа
07:49
Общество
Привитые «Спутником V» туристы смогут посещать Австралию
07:48
Происшествия
Более 2,6 тысячи погромщиков задержали в Алма-Ате с начала массовых беспорядков
07:44
Происшествия
Количество «заминированных» школ в Южно-Сахалинске возросло до 20
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Количество «заминированных» школ в Южно-Сахалинске возросло до 20

  /   Обновлено: 17 января 2022 07:44
Происшествия
Количество «заминированных» школ в Южно-Сахалинске возросло до 20
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Южно-Сахалинск, 17 января. Сообщения о минировании школ в Южно-Сахалинске начали поступать с самого утра. Согласно последним данным, число учебных заведений, в которых якобы заложена взрывчатка, возросло до 20. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В регионе сейчас бушует мощный циклон, сопровождающийся сильными снегопадами. Школьники переведены на удаленный режим работы, поэтому эвакуировать пришлось лишь часть персонала.

«Персонал эвакуирован из зданий», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В числе «заминированных» оказались школы номер 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 32, а также две гимназии, кадетская школа и лицей. Кинологам придется проверить каждое учебное заведение на наличие взрывчатки.

Похожая ситуация несколько дней назад произошла в Самарской области. В связи с этим губернатор региона Дмитрий Азаров принял решение провести проверку учебных заведений на предмет готовности отразить террористическую атаку.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Количество «заминированных» школ в Южно-Сахалинске возросло до 20
мчс минирование эвакуация южно-сахалинск школа
Комментировать