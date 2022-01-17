Количество «заминированных» школ в Южно-Сахалинске возросло до 20

Южно-Сахалинск, 17 января. Сообщения о минировании школ в Южно-Сахалинске начали поступать с самого утра. Согласно последним данным, число учебных заведений, в которых якобы заложена взрывчатка, возросло до 20. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В регионе сейчас бушует мощный циклон, сопровождающийся сильными снегопадами. Школьники переведены на удаленный режим работы, поэтому эвакуировать пришлось лишь часть персонала.

«Персонал эвакуирован из зданий», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В числе «заминированных» оказались школы номер 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 32, а также две гимназии, кадетская школа и лицей. Кинологам придется проверить каждое учебное заведение на наличие взрывчатки.

Похожая ситуация несколько дней назад произошла в Самарской области. В связи с этим губернатор региона Дмитрий Азаров принял решение провести проверку учебных заведений на предмет готовности отразить террористическую атаку.