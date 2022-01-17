Власти Канады посоветовали своим гражданам избегать необязательных поездок на Украину

Оттава, 17 января. Министерство иностранных дел Канады обновило список рекомендаций касательно посещения Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Новые пункты, в частности, включают призывы избегать поездок на Украину, если они носят необязательный характер. Связано это с так называемой «российской агрессией».

«Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и военным наращиванием (сил) в стране и вокруг нее», — говорится в рекомендациях.

Западные, а также украинские СМИ в последнее время заявляют о подготовке «вторжения» России на Украину. Кремль же не раз опровергал подобные обвинения, а также отмечал, что используются они как предлог для размещения вооружения НАТО у рубежей РФ. Москва также не исключила соответствующие провокации.

При этом министр иностранных дел Канады Мелани Жоли планирует посетить Украину в ближайшее время. Проведет она в стране порядка шести дней.