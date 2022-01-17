СКР: дети чаще всего становятся жертвами сексуальных домогательств в интернете

Москва, 17 января. Порядка тысячи несовершеннолетних были признаны потерпевшими после домогательств в Сети за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщила зампредседателя СКР Елена Леоненко.

Злоумышленники пытаются втереться в доверие детей, начиная с невинных предложений. Затем они начинают давить на несовершеннолетних и угрожают распространить компрометирующий материал, если жертва не пришлет больше откровенных материалов, пишет ТАСС.

«Мы видим, что в основном в Сети дети становятся объектами посягательств на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Я имею в виду общение развращающего характера, демонстрацию порнографических материалов, предложение сфотографировать и переслать обнаженные части тела», — отметила следователь Леоненко.

В СКР напомнили, что ребенок должен с ранних лет знать о границах общения с неизвестными людьми в интернете. Родителям посоветовали доносить до детей, что за маской представителей популярных агентств могут скрываться злоумышленники.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа преступлений против детей за минувший год. Всего в ведомстве открыли более 22 тысяч уголовных дел.