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СКР: дети чаще всего становятся жертвами сексуальных домогательств в интернете

Общество
СКР: дети чаще всего становятся жертвами сексуальных домогательств в интернете
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 января. Порядка тысячи несовершеннолетних были признаны потерпевшими после домогательств в Сети за девять месяцев прошлого года. Об этом сообщила зампредседателя СКР Елена Леоненко.

Злоумышленники пытаются втереться в доверие детей, начиная с невинных предложений. Затем они начинают давить на несовершеннолетних и угрожают распространить компрометирующий материал, если жертва не пришлет больше откровенных материалов, пишет ТАСС.

«Мы видим, что в основном в Сети дети становятся объектами посягательств на их половую неприкосновенность и нравственное развитие. Я имею в виду общение развращающего характера, демонстрацию порнографических материалов, предложение сфотографировать и переслать обнаженные части тела», — отметила следователь Леоненко.

В СКР напомнили, что ребенок должен с ранних лет знать о границах общения с неизвестными людьми в интернете. Родителям посоветовали доносить до детей, что за маской представителей популярных агентств могут скрываться злоумышленники.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа преступлений против детей за минувший год. Всего в ведомстве открыли более 22 тысяч уголовных дел.

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