Долина вспомнила, как Путин пел «Погоду в доме» со всем концертным залом

Москва, 17 января. Знаменитая певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о встречах с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства на одном из ее концертов вместе с залом пел хит артистки «Погода в доме».

По словам знаменитости, российский лидер не раз приглашал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. Долина с большим трепетом сообщила, что благодаря им Путин полюбил этот музыкальный жанр.

«Было у нас даже застолье небольшое, он очень красиво спел песню "Город над вольной Невой". Путин пел под баян», — указала Лариса Долина в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Оказалось, что глава государства еще может спеть с народом любимые песни. По воспоминаниям Долиной, Путин приезжал на ее концерт в Сочи. Тогда Владимир Владимирович немного опоздал, но это ничуть не расстроило звезду джаза. По словам певицы, российский лидер вместе с залом пел ее легендарный хит «Погода в доме».

Лариса Долина делится мыслями на своей странице в Instagram. Знаменитость хвастается своей роскошной фигурой и рассказывает о взглядах на жизнь. Например, недавно звезда сцены заявила, что женщины — это главное во Вселенной.