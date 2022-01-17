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Роза Сябитова призналась, что не любит возраст от 20 до 30 лет

Общество
Роза Сябитова призналась, что не любит возраст от 20 до 30 лет
instagram.com  /  @syabitova_roza

Москва, 17 января. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. Она призналась, что это худший возраст в жизни.

Телесваха поделилась архивным фото, на котором предстала с челкой, едва ли не закрывающей глаза и мерцающей помадой на губах. Видимо, снимок был сделан, когда звезда находилась именно в самом ненавистном возрасте.

«Эти 10 лет взлетов и падений были так утомительны, и реально изнуряли. Мне оставалось только, каждый раз напоминать себе, что надо постараться, и у меня все получится. Получилось, и дальше (правда) стало легче!» — написала 59-летняя ведущая на своей странице в Instagram.

Роза Сябитова призналась, что не любит возраст от 20 до 30 лет
prnt scr Instagram / Prt Scr / @syabitova_roza

Сябитова также посоветовала людям, кому сейчас от 20 до 30 лет, не бояться осуждений от мира. По ее мнению, во времена, когда у человека ничего нет, стоит притворяться более значительным и хвастать достатком, даже если его нет. А вот в более зрелом возрасте кичиться благополучием не стоит, уверена сваха.

Телеведущая регулярно делится с поклонниками кадрами из жизни и советами. Недавно, вопреки собственным убеждениям, Сябитова показала свой роскошный двухэтажный дом, который называет имением.

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фото соцсети сябитова
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