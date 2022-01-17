Молодую женщину нашли мертвой на козырьке магазина в Красноярске

Красноярск, 17 января. Тело 36-летней женщины без признаков жизни лежало на козырьке продуктового магазина на улице Щорса в Красноярске. Трагедия произошла 15 января, но о ней стало известно сегодня.

Предварительно установлено, что смерть местной жительницы наступила в результате падения с высоты десятого этажа. Для снятия тела с козырька магазина «Батон» пришлось привлекать сотрудников оперативных служб, говорится с сводке КГКУ «Спасатель».

Мертвую женщину передали правоохранителям, причина ее гибели станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы. Следов криминальной смерти на теле обнаружено не было, личность женщины установлена.

Похожий случай ранее произошел в Барнауле. Местный житель выпал с балкона многоэтажного дома на глазах у гуляющих на площадке детей.