Депутат бундестага Штегнер: Европа не будет в безопасности без России

Берлин, 17 января. Гарантировать безопасность Европы без участия России невозможно. Об этом заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.

Он отметил важность прошедшего заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Защищенность европейских стран возможна лишь при участии всех сторон, передают «Известия».

«Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно. Тем не менее НАТО и ЕС имеют право не принимать некоторые позиции», — отметил депутат.

Ральф Штегнер также напомнил о недопустимости нарушения территориальной целостности государственных границ и использования оружия не в оборонных целях. С этими принципами знакомы и в России, и в Германии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о готовности Альянса вести с Россией переговоры по сокращению вооружений в Европе. Он также поприветствовал Москву, которая открыта к диалогу.