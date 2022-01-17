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Депутат бундестага Штегнер: Европа не будет в безопасности без России

Политика
Депутат бундестага Штегнер: Европа не будет в безопасности без России
pixabay.com  /  PD

Берлин, 17 января. Гарантировать безопасность Европы без участия России невозможно. Об этом заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер.

Он отметил важность прошедшего заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Защищенность европейских стран возможна лишь при участии всех сторон, передают «Известия».

«Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно. Тем не менее НАТО и ЕС имеют право не принимать некоторые позиции», — отметил депутат.

Ральф Штегнер также напомнил о недопустимости нарушения территориальной целостности государственных границ и использования оружия не в оборонных целях. С этими принципами знакомы и в России, и в Германии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о готовности Альянса вести с Россией переговоры по сокращению вооружений в Европе. Он также поприветствовал Москву, которая открыта к диалогу.

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